Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.

Об этом он сказал на заседании правительства 17 февраля, сообщает «Украинская правда».

— Хочу анонсировать возвращение к модели адаптивного карантина, когда в пределах области будет устанавливаться тот или иной уровень карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сказал Денис Шмыгаль.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов предложил продлить карантин до 30 апреля: «Предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля».

По словам премьера, как и в прошлый раз будет 4 уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых будет иметь четкие ограничения, критерии и определения.

Денис Шмыгаль добавил, что решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому «все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться и подготовиться».

По словам Максима Степанова, адаптивный карантин будут вводить, поскольку «все предыдущие карантины дали результаты». Он добавил, что Украина сейчас на 34-м месте в Европе по смертности на миллион населения, тогда как в Великобритании смертность в три раза выше, а во Франции – в 2 раза выше, чем в Украине.

Министр добавил, что на территории страны с 24 февраля будут действовать 4 уровня адаптивного карантина – зеленый, желтый, оранжевый и красный. В то же время, будут введены и некоторые послабления карантина.

Например, на желтом уровне разрешат проводить культурные и спортивные массовые мероприятия, если для 1 человека предусмотрены 4 метра квадратных площади или с наполненностью зала до 50% (ранее было 5 кв.м на одного человека). Также будет разрешено посещение учебных заведений группами не более 20 человек.

Футбольные матчи смогут проводиться со зрителями, но с определенными ограничениями их количества на трибунах.

Кроме того, ресторанам, барам и другим заведениям питания разрешат работать до 24:00 (ранее было до 23:00).

По словам министра образования Сергея Шкарлета, с 22 февраля на всей территории Украины устанавливается «желтый» уровень.

В соответствии с ним в области образования запрещается посещение учебных заведений, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения.

Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) при участии учеников с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

«Красный» уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

В случае установления «красного» уровня эпидемической опасности будут продолжать работу детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных введут дистанционное обучение.

Напомним, что по состоянию на 10:00 17 февраля в Николаевской области зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19.