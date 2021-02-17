По состоянию на 10:00 17 февраля в Николаевской области зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1670 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 687, всего выздоровели - 34 005. Умерло всего от последствий COVID-19 - 754, за сутки - 6.
Напомним, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 927 человек, умерло 147 пациентов.
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По состоянию на 10:00 17 февраля в Николаевской области зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1670 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 687, всего выздоровели - 34 005. Умерло всего от последствий COVID-19 - 754, за сутки - 6.
Напомним, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 927 человек, умерло 147 пациентов.