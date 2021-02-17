По состоянию на 10:00 17 февраля в Николаевской области зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 27125 (+33)

Первомайск - 1347;

Южноукраинск - 1375 (+3)

Вознесенск - 985;

Очаков - 684;

Арбузинский район - 435 (+1)

Баштанский район - 584 (+1)

Березанский район - 507 (+1)

Братский район - 351;

Березнеговатский район - 237;

Веселиновский район - 375 (+3)

Витовский район - 1482 (1);

Вознесенский район - 341;

Врадиевский район - 310;

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 359;

Казанковский район - 448;

Кривоозерский район - 279;

Николаевский район - 563;

Новобугский район - 356;

Новоодесский район - 872 (+3)

Очаковский район - 336;

Первомайский район - 482;

Снигиревский район - 441 (1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1670 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 687, всего выздоровели - 34 005. Умерло всего от последствий COVID-19 - 754, за сутки - 6.

Напомним, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 927 человек, умерло 147 пациентов.