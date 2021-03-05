Размер международных резервов Украины в течение февраля 2021 года сократился на 277,75 миллионов долларов, то есть, на 1,0%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на 1 марта размер резервов составил 28 543,16 миллионов долларов.

Размер резервов сокращается уже второй месяц подряд. Так, в январе резервы сократились на 311,85 миллионов долларов (на 1,1%). Всего с начала года Украина потеряла 589,73 миллионов долларов резервов.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины опубликовал обновленный перечень системно важных банков, он сократился до 13 учреждений.

В частности, в список вошли такие банки, как А-Банк, Альфа-банк, ОТП банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк и Универсал банк.