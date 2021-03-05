В Витовском районе Николаева, между селами Заселье и Зеленый Гай зафиксирована незаконная вырубка 125 деревьев разных пород.

ОБ этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Сообщается, что 23 февраля в инспекцию поступило обращение относительно проведения рубки защитных лесных насаждений.

В ходе проведения обследования был выявлен факт нарушения требований природоохранного законодательства в сфере охраны растительного мира, а именно - незаконная рубка (без специального разрешения - лесорубного билета) деревьев разного породного состава в количестве 125 единиц (акации, ясени, тополя и дубы). Нарушены требования статьи 69 Лесного кодекса Украины, статьи 10 Закона Украины «О растительном мире», статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды».

Общий размер вреда, нанесенного государству, составляет 837 тысяч 153 гривны.

С целью установки лиц, причастных к этому правонарушению и привлечения их к ответственности согласно действующего законодательства, инспекция подала заявление о преступлении в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила о том, что на территории Еланецкого района проводится массовая незаконная вырубка лесополос.