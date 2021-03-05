Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что сделку чиновники представили как «реорганизацию» компании. Во время ее проведения они планировали вывести с баланса пароходства 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, а также баржи. Все это — в интересах иностранной частной компании.

Организаторы также собирались искусственно инвестировать деньги дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал этой иностранной компании.

Как отмечают в СБУ, чтобы воплотить схему в жизнь, топ-менеджеры госпредприятия сознательно предоставили профильному министерству документацию, в которой указали, что 455 единиц флота ничего не стоят. Это позволило им самостоятельно распоряжаться государственным имуществом.

Правоохранители отмечают: кроме финансовых убытков, действия злоумышленников могли нанести вред обороноспособности государства.

В офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки провели обыски. Изъяли, в частности, документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства, относительно создания оффшорных компаний и финансовую отчетность. Также обнаружили большую сумму наличными в иностранной валюте.

Уголовное производство открыли по части 1 статьи 14 части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 111 (государственная измена).

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств АО «Укрзалізниця», которые были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.