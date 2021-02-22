Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств АО «Укрзалізниця», которые были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Служба безопасности Украины разоблачила масштабную противоправную схему хищения госсредств АО «Укрзалізниця». Деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли, - говорится в сообщении.

Как установили сотрудника спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала «Юго-западная железная дорога» действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

Служба безопасности в рамках досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышение в два раза стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста. Благодаря усилиям СБУ профильные специалисты восстановили его надежную работу.

Сейчас организаторам сделки сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сотрудники СБУ в Николаеве разоблачили схему присвоения 2,5 миллионов гривен на ремонте двигателей для поездов «Укрзалізниці», в хищении подозревают служащих «Одесской железной дороги» и подрядчиков.