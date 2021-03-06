Минфин не рассматривает дефолт в Украине, для этого нет экономических предпосылок. Киев надеется на дельнейшую программу сотрудничества с МВФ.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.

— Дефолта не будет. Дефолт — это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу, — сказал Сергей Марченко.

Министр также признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, так как МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Техническая часть переговоров якобы ведется сразу по трем направлениям.