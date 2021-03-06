Президент акционерного общества «МоторСич» Вячеслав Богуслаев выступил против национализации предприятия и предложил договориться с китайскими инвесторами.

Комментарий Вячеслава Богуслаева разместил политолог Игорь Соловей.

Руководитель «МоторСич» считает, что нужно найти компромисс с инвесторами из Китая — отдать им 35% акций предприятия, а оставшиеся передать в распоряжение государству.

— После надо объяснить. Не позволяет наше государство управлять нашим предприятием иностранному гражданину, — предложил Вячеслав Богуслаев.

Президент ПАО «МоторСич» не против, чтобы акции предприятия достались в оперативное управление «Укроборонпрому».

— Просто рвать отношения с китайскими друзьями нельзя. Я их называю друзьями. Они мне в критический момент заняли 100 млн. Я готовлюсь их отдать. Просто так — мы на Китай наплевали — так не поступают, — возмутился Вячеслав Богуслаев.

Ранее НикВести сообщали, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в парламенте в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич».