Центральный банк Венесуэлы объявил о выпуске трех новых банкнот: 200 тысяч, 500 тысяч и один миллион боливаров.

О стремительной девальвации национальной валюты уведомляет Deutsche Welle.

Центральный банк вынужден пойти на отчаянные меры из-за гиперинфляции и санкций США, которые продолжают серьезно вредить экономике нефтедобывающего государства.

В связи с резким ростом инфляции самая крупная банкнота в миллион боливаров стоит меньше доллара, по официальному курсу это 0,52 цента.

Купюры с новым номиналом будут циркулировать вместе с банкнотами 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров, которые используются в настоящее время. К примеру, за 50 тысяч боливар в Венесуэле не получится выручить и двух центов.

«Эти новые банкноты дополнят и оптимизируют текущий номинал, чтобы соответствовать требованиям национальной экономики», — говорится в заявлении Центрального банка.

Межгодовые темпы инфляции на январь составили 2665%, по данным центрального банка, использование венесуэльских бумажных денег почти полностью исчезло в пользу карт. В большинстве магазинов страны цены выражены в валюте США.

Напомним, Венесуэла в среду выслала посла Евросоюза в Каракасе в ответ на новые санкции, дав португальскому посланнику 72 часа на то, чтобы покинуть страну.