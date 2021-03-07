Создателя программного обеспечения McAfee Джона Дэвида Макафи и советника его команды по криптовалюте Джимми Уотсона обвинил Федеральный суд Манхэттена в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Обоим квалифицируют ряд преступлений по множеству статей. Их обвиняют в сговоре с целью совершать мошенничество с товарами и ценными бумагами, сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств, а также отмывании денег, вытекающего из двух схем, связанных с мошенническим продвижением инвесторам криптовалюты, квалифицируемой в соответствии с федеральным законодательством как товары или ценные бумаги.

Джимми Уотсона арестовали в Техасе, он предстанет перед судом. Джон Дэвид Макафи в настоящее время содержится под стражей в Испании по отдельным уголовным обвинениям, предъявленным налоговым отделом Министерства юстиции США.

— Как утверждается, Макафи и Уотсон использовали широко используемую платформу социальных сетей и энтузиазм инвесторов на развивающемся рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана. Обвиняемые якобы использовали аккаунт Макафи в Twitter для публикации сообщений сотням тысяч его подписчиков в Twitter, рекламирующих различные криптовалюты с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, чтобы скрыть свои истинные корыстные мотивы. Макафи, Уотсон и другие члены команды Макафи по криптовалюте якобы получили более 13 миллионов долларов от инвесторов, жертвами которых они стали с помощью своих мошеннических схем, — заявила Одри Штраус, прокурор Манхэтенна.

Напомним, администрация Байдена устанавливает новые требования для компаний, оказывающих финансовые услуги, по регистрации личности держателей криптовалюты. Изменения будут иметь далеко идущие последствия для индустриии виртуальных валют.