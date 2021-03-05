Администрация Байдена устанавливает новые требования для компаний, оказывающих финансовые услуги, по регистрации личности держателей криптовалюты. Изменения будут иметь далеко идущие последствия для индустриии виртуальных валют.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые меры призваны сделать невозможным отмывание денег через использование биткоинов или другой криптовалюты для финансирования незаконной деятельности. По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, в случае их принятия криптовалюта покажет резкое снижение.

Против новых правил выступили крупные компании и фонды, даже Торговая палата США не одобряет готовящиеся изменения в рамках противодействия финансовым преступлениям.

Изменения ставят под угрозу независимость биткоина от правительственного надзора – пользователи, чьи кошельки сейчас идентифицируются исключительно кодами, будут вынуждены зарегистрироваться. Если они будут придерживаться новых правил, некоторые операции с криптовалютой подорожают, а часть из них вообще пропадет из доступа.

В случае принятия эти правила могут вызвать резкое падение цен на виртуальные валюты, такие как биткоин, сказал Мэтью Мэйли, главный рыночный стратег Miller Tabak, добавив, что, по его мнению, цена биткоинов будет продолжать расти в долгосрочной перспективе.

— Биткоин очень рискованный и очень нестабильный, и так будет и дальше. Если вы добавите что-то вроде нового правила, оно будет очень уязвимо для исправления, — сказал Мэтью Мэйли.

Вторая часть готовящихся изменений требует от банков и бирж вести учет всякий раз, когда их клиенты отправляют виртуальную валюту на сумму 3 тысячи долларов в чужой кошелек. Торговая палата США написала, что это правило будет иметь «непредвиденные долгосрочные последствия» для индустрии виртуальных валют.

Ранее НикВести сообщали, что на прошлой неделе стоимость основной криптовалюты мира рухнула на 12%, а теперь снова растет.