Миллиардер Стив Уинн, который обязан своим состоянием игорному бизнесу, пожертвовал 50 миллионов долларов системе здравоохранения штата Нью-Йорк. Теперь одну из бесплатных социальных больниц переименуют в честь магната казино.
Больница в городке Утика в центральной части штата Нью-Йорка, ранее носившая название Mohawk Valley Health получит название The Wynn Hospital, передает Новое время.
— В этом есть большая ирония, — заявил 79-летний миллиардер. — Ведь корни нашей семьи находятся здесь в Утике.
Стив Уинн родился и вырос в Утике. Настоящая его фамилия Вайнберг, однако отец Стива поменял фамилию, чтобы его дети избежали травли евреев, которая была распространена в 1930−40-х.
Принято считать, что Уинн буквально изменил Лас-Вегас навсегда. Результатом его бурной деятельности на поприще игорного бизнеса стало открытие казино, без которых Лас-Вегас сегодня невозможно представить.
В разные годы Уинн имел отношение к постройке Bellagio, Treasure Island, Encore, The Mirage. А Wynn Resorts до сих пор является одним из самых популярных заведений в Лас-Вегасе.
Впрочем, с 2018 года Уинн не имеет отношения к компании, которая до сих пор носит его имя. Его уход произошел в результате громкого скандала, в ходе которого его обвиняли в недостойном поведении в отношении ряда женщин внутри компании.
Стив Уинн отрицал все обвинения, но вынужден был покинуть компанию и продать свою долю в ней.
Система здравоохранения штата Нью-Йорк не видит никакой проблемы в том, чтобы принять деньги у миллиардера с подпорченной репутацией.
— Это же 50 миллионов, — заявила Дарлин Стромстад, топ-менеджер Mohawk Valley Health (которая теперь будет называться The Wynn Hospital). — Эти средства позволят больнице выйти на новый уровень обслуживания и спасать больше жизней.
Напомним, оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм «Лукашенко. Золотое дно» о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Миллиардер Стив Уинн, который обязан своим состоянием игорному бизнесу, пожертвовал 50 миллионов долларов системе здравоохранения штата Нью-Йорк. Теперь одну из бесплатных социальных больниц переименуют в честь магната казино.
Больница в городке Утика в центральной части штата Нью-Йорка, ранее носившая название Mohawk Valley Health получит название The Wynn Hospital, передает Новое время.
— В этом есть большая ирония, — заявил 79-летний миллиардер. — Ведь корни нашей семьи находятся здесь в Утике.
Стив Уинн родился и вырос в Утике. Настоящая его фамилия Вайнберг, однако отец Стива поменял фамилию, чтобы его дети избежали травли евреев, которая была распространена в 1930−40-х.
Принято считать, что Уинн буквально изменил Лас-Вегас навсегда. Результатом его бурной деятельности на поприще игорного бизнеса стало открытие казино, без которых Лас-Вегас сегодня невозможно представить.
В разные годы Уинн имел отношение к постройке Bellagio, Treasure Island, Encore, The Mirage. А Wynn Resorts до сих пор является одним из самых популярных заведений в Лас-Вегасе.
Впрочем, с 2018 года Уинн не имеет отношения к компании, которая до сих пор носит его имя. Его уход произошел в результате громкого скандала, в ходе которого его обвиняли в недостойном поведении в отношении ряда женщин внутри компании.
Стив Уинн отрицал все обвинения, но вынужден был покинуть компанию и продать свою долю в ней.
Система здравоохранения штата Нью-Йорк не видит никакой проблемы в том, чтобы принять деньги у миллиардера с подпорченной репутацией.
— Это же 50 миллионов, — заявила Дарлин Стромстад, топ-менеджер Mohawk Valley Health (которая теперь будет называться The Wynn Hospital). — Эти средства позволят больнице выйти на новый уровень обслуживания и спасать больше жизней.
Напомним, оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм «Лукашенко. Золотое дно» о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.