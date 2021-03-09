Миллиардер Стив Уинн, который обязан своим состоянием игорному бизнесу, пожертвовал 50 миллионов долларов системе здравоохранения штата Нью-Йорк. Теперь одну из бесплатных социальных больниц переименуют в честь магната казино.

Больница в городке Утика в центральной части штата Нью-Йорка, ранее носившая название Mohawk Valley Health получит название The Wynn Hospital, передает Новое время.

— В этом есть большая ирония, — заявил 79-летний миллиардер. — Ведь корни нашей семьи находятся здесь в Утике.

Стив Уинн родился и вырос в Утике. Настоящая его фамилия Вайнберг, однако отец Стива поменял фамилию, чтобы его дети избежали травли евреев, которая была распространена в 1930−40-х.

Большая часть жизни Стива Уинна связана с казино Wynn Resorts и рядом других заведений в Лас-Вегасе.