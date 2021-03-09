Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм «Лукашенко. Золотое дно» о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообащает белорусская служба Радио Свобода.

В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и «подаренных» близкими бизнесменами.

Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.

Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка – несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестующим Минском.

По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, значительная часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

В фильме перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные «подарки» Лукашенко.

Напомним, белорусский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что Крым должен быть украинским не только де-юре, но и де-факто.