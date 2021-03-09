Министерство юстиции заявило, что Норвегия приостановила продажу активов завода Rolls-Royce компании, контролируемой Россией, потому что это может нести угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство безопасности Норвегии NSM оценивает продажу Bergen Engines за 150 миллионов евро (178 миллионов долларов) компании, контролируемой российской TMH Group.

Британский Rolls-Royce объявил о запланированной продаже на 4 февраля в рамках плана утилизации, направленного на то, чтобы помочь производителю двигателей для самолетов и кораблей пережить пандемию. Помимо прочего, компания занималась изготовлением заказав для норвежских военно-морских сил.

— Существует значительная неопределенность в отношении интересов национальной безопасности, и с этой неопределенностью необходимо иметь дело, — заявила министр юстиции Норвегии Моника Меланд, объясняя почему продажу необходимо остановить.

Моника Меланд добавила, что не знает к какому выводу придут после комплексной проверки деталей сделки.

Представитель Rolls-Royce заявил, что компания должным образом уведомила правительство, прежде чем объявить о продаже Bergen Engines.

— Однако мы понимаем, что норвежское правительство теперь желает продолжить расследование сделки, и Rolls-Royce будет сотрудничать с нами любым возможным способом с этой проверку. По запросу мы приостановили процесс продаж, — сказал представитель автопроизводителя.

Министерство юстиции заявило, что хотя Норвегия приветствует иностранные инвестиции, они должны быть сбалансированы с учетом потенциальных угроз национальной безопасности.

— Ситуация с безопасностью требует, чтобы мы внимательно следили за иностранными инвестициями в стратегические отрасли, — сказала Моника Меланд.

Reuters сообщает, что Bergen Engines производит среднеоборотные газовые и дизельные двигатели для морских судов и предприятий электроэнергетики. В компании работает около 950 человек.

Напомним, 29 пингвинов Дженту, которые с начала декабря находились в изоляции после того, как в стране были выявлены случаи очень заразного штамма птичьего гриппа H5N8, уже получили первую дозу вакцины и после получения второй смогут вернуться к нормальной жизни.