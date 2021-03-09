Национальный банк Украины на 10 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,97 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс евро на 10 марта установлен на таком уровне: 32,9741 гривен за евро (-0,1009 гривен). При этом, курс евро на 9 марта составляет 33,075 гривен за евро. Таким образом, курс евро упал ниже 33 гривен впервые с 28 сентября 2020 года, когда он составлял 32,8763 гривен.

Ранее сообщалось, что по данным НБУ, Украина за месяц потеряла еще почти 300 миллионов долларов резервов. Таким образом, размер международных резервов Украины в течение февраля 2021 года сократился на 277,75 миллионов долларов, то есть, на 1,0%.