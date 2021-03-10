Средняя номинальная заработная плата штатного работника в январе 2021 года составляла 12 тысяч 535 гривен, что на 19,1% больше, чем в январе 2020 года. Реальная зарплата относительно января прошлого года выросла на 12,1%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Самый высокий уровень начисленной зарплаты наблюдается у работников предприятий по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 28,6 тысяч.

Работникам складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта начислено 18,1 тысяч гривен, финансовой и страховой деятельности; производства пищевых продуктов и напитков; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 14,8-14 тысяч, научных исследований и разработок; транспорта; здравоохранения; оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 13,2-11,2 тысяч, образования и строительства; искусства, спорта, развлечений и отдыха; сельского хозяйства - 9,8-7,5 тысяч.

На предприятиях операций с недвижимым имуществом; по производству электрооборудования; временного размещения и организации питания; текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов размер начисленной заработной платы не превысил 6,5 тысяч гривен.

Задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий, учреждений, организаций области на 1 февраля 2021 составила 44,9 миллионов гривен. Значительная доля долга сосредоточена на предприятиях Николаева (34,4 миллионов гривен, или 76,6%), а по видам экономической деятельности - в складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (19,6 миллионов гривен, или 43, 6%).

Работодатели своевременно не рассчитались с 1,7 тысячами работников, каждому из которых не выплачено в среднем 26,4 тысяч гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) в декабре 2020 года составляла 14 605 гривен.