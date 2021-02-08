Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) в декабре 2020 года составляла 14 605 гривен.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Эта сумма на 23,2% больше, чем в ноябре прошлого года. Реальная заработная плата относительно предыдущего месяца увеличилась на 22,2%.

Как отмечают в управлении самый высокий уровень начисленной заработной платы наблюдался у работников предприятий по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 36,4 тысяч гривен; металлургического производства, производства готовых металлических изделий - 22 тысячи гривен; складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта - 18,6 тысяч гривен; по производству мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования - 18,3 тысяч гривен.

При этом на предприятиях временного размещения и организации питания; производства электрооборудования; операций с недвижимым имуществом; текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; по изготовлению изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности работникам начислено не более 7,3 тысяч.

Задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий, учреждений, организаций области на протяжении декабря уменьшилась на 2,3 миллиона гривен или на 4%, и на 1 января 2021 года составляла 55 миллионов гривен.

Общая сумма задолженности на 85,9% (47,2 миллиона гривен) сформирована экономически активными предприятиями.

– Работодатели этих предприятий вовремя не рассчитались с 1,7 тысячами работников, каждому из которых не выплачено в среднем 27,4 тысячи. Наибольшие объемы долга накоплены на предприятиях Николаева (26,8 миллиона гривен или 56,7%), а по видам экономической деятельности - в складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (20 миллионов гривен или 42,3% ) и промышленности (10,2 миллиона гривен или 21,5%).

На предприятия-банкроты пришлось 4,7% суммы задолженности (2,6 миллиона гривен), на экономически неактивные предприятия - 9,4% (5,2 миллиона гривен).