Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на сайт организации.

Согласно прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. В следующем году ОЭСР рассчитывает на рост мирового ВВП на 4%.

Однако, отмечают в организации, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание кампании вакцинации от коронавируса.

— Широко распространенная вакцинация взрослого населения является лучшей экономической политикой сегодня, чтобы экономика и занятость вновь росли. Если мы воюем с вирусом, тогда нам необходимо поставить производство вакцин в военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру, — говорится в сообщении.

Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Впрочем, темпы и продолжительность восстановления будут зависеть от хода вакцинации и распространения новых штаммов коронавируса.

Напомним, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.