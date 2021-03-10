В Министерстве социальной политики анонсировали рост пенсий в Украине почти вдвое — до 7 тысяч гривен.

Об этом сообщила министр Марина Лазебная на совещании у президента Владимира Зеленского, пишет «TheБабель».

По ее словам, Минсоцполитики разработало систему, при которой дефицит Пенсионного фонда не будет расти. Это позволит повысить пенсии в 1,5-3 раза.

— Средняя пенсия вырастет с 3 500 до 7 000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат, - пояснила она.

Ранее сообщалось, что пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривен.