Пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

— Также мы продолжаем работать над дополнительными механизмами поддержки. Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет, - написал глава правительства.

По его словам, Кабмин также подал законопроект, который будет четко определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта.

— Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу, - добавил Денис Шмыгаль.

Отметим, что Кабмин принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта на заседании 22 февраля.

— Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен, - пояснили в Минсоцполитики.

Пенсионерам с большим стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) минимальнцю пенсионную выплату повысят до 2200 гривен.

Напомним, что средняя пенсия в Украине в 2020 году составила 3 тысячи 410 гривен, что почти на 400 гривен больше, чем в прошлом году.