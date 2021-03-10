Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнеса.

Об этом пишет DW со ссылкой на министерство экономики Германии.

— В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены, - говорится в сообщении министерства.

По данным СМИ, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и потом оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников. Убытки от действий мошенников оценивают в миллионы евро.

Между тем Федеральное объединение среднего бизнеса (BVMW) критикует действия власти, поставили в затруднительное положение бизнесменов из-за прекращения выплат.

— Через единичные случаи нельзя подозревать весь средний бизнес, - заявил главный экономист BVMW Ханс-Юрген Фьольц, который потребовал возобновления платежей.

К критике присоединилась и немецкая оппозиция, в частности, председатель комитета по вопросам финансов бундестага Катя Хессель с партии СвДП сказала: «Над нами смеется вся Европа».

Напомним, что в Ингульском районе Николаева пенсионерка передала мошенникам 93 000 гривен якобы на лечение своей внучки.