Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», что на программу «Большая Реставрация» в рамках «Большой Стройки» государство выделило 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Заместитель Ермака отметил, что на программу по восстановлению памятников и культурных объектов предусмотрено 2 миллиарда гривен.

— Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках «Большой стройки», которая называется «Большая реставрация». Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия - театров, замков, музеев, крепостей и так далее … На программу «Большая реставрация» выделена рекордная сумма в истории Украины - 2 миллиарда гривен, — рассказал Кирилл Тимошенко.

Ключевой задачей «Большой реставрации» чиновник указал сохранение культурного наследия, отметив, что «это важно и для государства, и лично для президента».

Он также подчеркнул, что в начале 2020 года в ОП «задумывались о том, что в стране много объектов, которые продолжают разрушаться». Таких объектов культурного наследия появлялось «все больше и больше, именно поэтому было принято такое решение об их реставрации».

— Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые - мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о собственной стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу, — рассказал Кирилл Тимошенко.

Заместитель Ермака сформулировал, что «такова реальность, что не будет много людей выезжать за границу и в этом году, поэтому цель государства заключается в том, чтобы люди узнавали больше про Украину».

По его словам, на некоторых объектах запущен процесс работ, а их темп будет показывать стабильный прирост.

Напомним, в рамках программы «Большая реставрация» в течение следующих трех лет в Украине планируют отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.