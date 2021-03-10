Товарный трейдер Mercuria Energy Group Ltd прошлым летом заключил сделку на 36 миллионов долларов, согласно ней медь обязывался поставить турецкий поставщик. Но когда грузы начали прибывать, покупатель обнаружен контейнеры, заполненные окрашенными камнями.

Об этом сообщает Bloomberg.

Швейцарская компания заявила, что стала жертвой расчетливого мошенничества с грузами. При проверке товара выяснилось, что коло 6000 тонн черновой меди в более чем 300 контейнерах были заменены зазубренным камнями, окрашенными распылением, чтобы они напомнили полуочищенный метал.

Турецкая полиция взяла под стражу 13 человек по подозрению в мошенничестве с медью. Mercuria, один из пяти крупнейших независимых нефтетрейдеров в мире, добивается возмещения ущерба как в турецких судах, так и в арбитражном деле Великобритании против поставщика меди, компании Bietsan. Он также подал официальную жалобу на уголовное дело в турецкую полицию и прокуратуру по обвинению в подмене груза и мошенничестве со страховкой, попросив власти наказать виновных.

— Под стражу взяты подозреваемые, которые, как предполагается, причастны к различным частям этой организованной преступности против Mercuria, — говорится в письменном заявлении находящейся в Женеве компании Mercuria, в котором она выражает благодарность Департаменту финансовых преступлений Стамбула.

По словам Синан Боровали, юриста торгового дома в Турции, в июне прошлого года Mercuria согласилась купить медь у турецкого поставщика Bietsan, с которым она ранее вела дела. Похоже, что сначала медь была загружена в первую партию контейнеров, а затем была обследована инспекционной компанией. Затем на контейнеры были помещены пломбы, используемые для предотвращения мошенничества. Но под покровом темноты контейнеры были открыты, а медь заменена крашенной породой, не имеющей ничего общего с медью.

Напомним, власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнеса. По данным СМИ, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и потом оформляли помощь для реально существующих фирм.