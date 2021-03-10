Правительство Украины согласовало с Министерством финансов проект кредитного соглашения между Украиной и Францией, в рамках которого приобретут 20 военных катеров для охраны границ Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины.

Поставлять корабли будет французская компания «ОСЕА». Общий размер кредита составит 116 миллионов евро: 40 миллионов выделит Казначейство Франции, еще 76 миллионов предоставит французское экспортное агентство Bpifrance Assurance Export.

Срок погашения ссуды не превышает 10 лет. Процентная ставка в год от казначейства – 0,38%, по кредиту от агентства – 1,4%.

Напомним, Минфин не рассматривает дефолт в Украине, для этого нет экономических предпосылок. Киев надеется на дельнейшую программу сотрудничества с МВФ.