По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 — 2,8%, в том числе через январский локдаун.

Об этом сообщает Европейская правда.

Так, локдаун с 8 по 24 января вызвал некоторое сокращение производственной активности большинства субъектов экономической деятельности и, согласно исследованию НБУ, усилил пессимистические настроения бизнеса. В результате сводный индекс производства товаров и услуг уменьшился на 4% в январе против падения на 2,5% в январе 2020.

Больше всего сократилась деятельность в секторах промышленного производства (-4%), строительства (-12,9%) и сельского хозяйства (-5,7%). Среди секторов сферы услуг пострадали больше пассажирский транспорт. Однако, как добавляют в ведомстве, «розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост».

Сокращение ВВП по итогам января Минэкономики оценило в 2,6 — 2,8%.

Отмечается, что положительные результаты деятельности продемонстрировала внутренняя торговля в условиях стимулирования потребительского спроса на фоне дальнейшего изменения приоритетов в потреблении в сторону пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

В целом на первый квартал Министерство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП в результате январского локдауна и адаптивного карантина с 24 февраля. В то же время, ведомство ожидает «значительно лучших результатов по итогам I квартала по сравнению с существенным падением во II квартале 2020». Это связано как с поддержкой бизнеса и населения со стороны государства, так и приспособленностью субъектов экономической деятельности к работе в условиях пандемии.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение февраля 2021 года сократился на 277,75 миллионов долларов, то есть, на 1,0%.