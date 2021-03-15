Николаевский морской порт в январе-феврале 2021 года сократил перевалку грузов на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 3,96 миллиона тонн.

Согласно данным Администрации морских портов Украины, которые приводит Интерфакс-Украина, за указанный период гавань сократила перевалку экспортных грузов на 30,3% - до 2,842 миллионов тонн, при этом увеличила перевалку импортных - на 0,51%, до 934,82 тысяч тонн. Перевалка транзитных грузов выросла на 14,67% - до 60,73 тысяч тонн.

При этом морской порт перевалил 122,64 тысяч тонн каботажных грузов - сокращение составило 19,98% к аналогичному периоду 2020 года.

Перевалка наливных грузов в Николаевском порту за два месяца 2021 года сократилась на 3,36% - до 524,5 тысяч тонн, сухих сыпучих грузов - на 30,6% до 2,946 миллиона тонн, тарно-штучных - на 20,4%, до 489,58 тысяч тонн.

В 2020 году Николаевский морской порт сократил перевалку грузов на 9,86% по сравнению с 2019 годом - до 30,135 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что порт «Ника-Тера» перевалил первый миллион тонн грузов в 2021 году