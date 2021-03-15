Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) с 3 июля 2021 года запускает рейсы из Киева в Кельн (Германия) и из Одессы в Барселону (Испания).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю. При этом из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца октября 2021 года, отметила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка, слова которой приводятся в релизе.

Рейсы из Киева в Кельн также выполняет венгерская Wizz Air.

Напомним, директор «Николаевского международного аэропорта» Федор Барна заявил, что в случае финансирования коммунального предприятия со стороны государства, через 5 лет оно будет обслуживать по миллиону пассажиров в год.