Пандемия вызвала ухудшение условий конкуренции на мировом рынке, в связи с чем наценки на товары быстрее превышают предельные издержки, а концентрация доходов в руках крупнейших игроков растет.

Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на исследовании МВФ.

Фонд выяснил, что между крупнейшими четырьмя игроками мирового рынка растет концентрация доходов, однако непосредственно в исследовании эти компании не называются.

— Учитывая пандемию, мы считаем, что сейчас эта концентрация может возрасти в развитых экономиках минимум на столько, на сколько выросла за пятнадцать лет до 2015 года, — говорится в сообщении МВФ.

В частности, в Фонде приводят пример технологических гигантов, которые одними из первых в своих сегментах вышли на рынок около 20 лет назад и усиливают свое влияние на рынке до сих пор. Соответственно, они не сталкиваются с тем давлением конкуренции, который ложится на новые компании, которые потенциально могут изменить рынок, как упомянутые техгиганты прежде.

Это связано с развитостью собственной сети благодаря длительному пребыванию на рынке, а также экономией от масштаба. Эти эффекты получили дополнительный вес во времена пандемии, отмечают в МВФ.

Также Фонд обращает внимание на уменьшение инновативности в компаниях. Вместе с завышением цен и усилением положения на рынке, это связывают с количеством слияний и поглощений (Mergers and Acquisitions, M&A - ЭП), к которым прибегают крупные игроки.

— Хотя слияния и поглощения может принести экономию расходов и улучшить качество продукции, это также может ослабить стимулы для инноваций и дать фирмам возможность требовать более высоких цен, — объясняют в Фонде.

Следовательно, в МВФ призвали регуляторов обращать особое внимание на заявления компаний о слиянии и отмечают, что финансирование рыночных регуляторов является особенно важным.

Среди прочего, просят учитывать цифровой прогресс, который может усиливать неравенство между компаниями, которые уже действуют, и новых игроков на рынке. А значит — ослаблять конкуренцию.

В пример аналитики приводят возможность перехода клиентов от одного оператора связи к другому без изменения номера мобильного. Поэтому призывают обеспечивать возможность «портативности» данных между платформами, что позволит повысить конкуренцию между компаниями.

Напомним, организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации от COVID-19.