Турецкие ударные вертолеты будут работать на украинских авиационных двигателях, поскольку Турция не производит аналоговые составляющие.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на DefenseTurk.

Генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries Темел Котил рассказал, что мощность двигателей достигает 2500 лошадиных сил, а испытательные полеты вертолета «АTAK-II» начнутся в 2023 году.

Тяжелый ударный вертолет «АTAK-II» способен нести большую нагрузку, устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды, оснащенный передовыми технологиями систем отслеживания и визуализации целей, системами радиоэлектронной борьбы, системами навигации и системами связи, а также обладает высокой маневренностью и характеристиками, необходимыми для выполнения поставленных задач.

Турция закупает двигатели украинского изготовления, потому что напряжение с западными партренами растет с каждым годом, и руководство страны не хочет поставить армию в ситуацию, когда она останется без стратегически важных поставок в критический момент.

Ранее НикВести сообщали, что министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк рассказал о грядущем полете национального космического аппарата на Луну в 2023 году.