Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк рассказал о грядущем полете национального космического аппарата на Луну в 2023 году.

О подготовке к космической миссии написал портал Analondu.

Министр сделал анонс во время осмотра объектов предприятия Delta V Space, на котором и была разработана ракета, которая доставит беспилотный аппарат на спутник Земли к столетию республики.

— Программа нацелена на то, чтобы вывести страну в высшую лигу в космической сфере и увеличить долю развивающейся космической экономики. Турция – космическая страна, которая обладает всеми передовыми возможности в сфере космонавтики. В рамках национальной космической программы, подготовленной Космическим агентством Турции (TUA), были определены главные цели, которые будут достигнуты в совместной координации с привлечением всех возможностей, — сказал Мустафа Варанк.

Чиновник добавил, что программа высадки на Луну пройдет в два этапа – в 2023 и 2028 годах.

— В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты, — подчеркнул Мустафа Варанк.

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