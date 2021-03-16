Более половины украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую», и только 2% — как «хорошую» или «очень хорошую». Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

Только 18% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 66% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

68% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую» (и только 2% — как «хорошую» или «очень хорошую», а 28% — как «не плохую и не хорошую»).

Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи. 44% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохое, 45% — как «не плохое и не хорошее», 9% — как «хорошее» или «очень хорошее».

Только 9% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

30% респондентов считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 23% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится — 52% и 56% не ожидают изменений в этих сферах.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса, «Евросолидарность» опередила ОПЗЖ в партийном рейтинге