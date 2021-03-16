Сегодня, 16 марта, котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74-27,76 гривен.

Об этом сообщает ресурс Finance.ua.

По состоянию на 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США — 27,74-27,76 гривны; евро — 33,03-33,05 гривны.

Кроме того, на наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,59-27,76 гривны. Евро покупают по 32,79 гривны, продают по 33,13 гривны. В свою очередь, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,66-27,73 гривны, евро — 32,94-33,07 гривны.

Напомним, в феврале сообщалось, что резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс гривны, и оснований для ухудшения курсовой динамики нет.