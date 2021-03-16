Компания Facebook в ближайшие месяцы запустит новую издательскую платформу в США, которая позволит независимым писателям и журналистам охватить новую аудиторию и монетизировать свою работу с помощью электронных бюллетеней и отдельных веб-сайтов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в последнее время все больше писателей и журналистов приобщаются к электронным рассылкам новостей, предпочитая редакционную свободу.

Новая платформа Facebook позволит авторам делать монетизацию с помощью подписки с возможностью интегрировать страницы Facebook, а также создавать группы для взаимодействия со своими подписчиками.

Напомним, американская News Corp. (SPB: NWS) заключила соглашение с Facebook Inc. (SPB: FB), которое позволит социальной сети публиковать новостные материалы ряда ключевых СМИ, принадлежащих медиакомпании, включая газету The Australian.