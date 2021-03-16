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Американская News Corp. (SPB: NWS) заключила соглашение с Facebook Inc. (SPB: FB), которое позволит социальной сети публиковать новостные материалы ряда ключевых СМИ, принадлежащих медиакомпании, включая газету The Australian.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Компании заключили соглашение сроком на три года. В октябре 2019 года было подписано соглашение, касающееся публикаций News Corp. в США.
— Соглашение с Facebook является поворотным моментом в трансформации условий торговли для журналистики и окажет существенное влияние на наш новостной бизнес в Австралии, — сказал главный исполнительный директор News Corp. Роберт Томсон.
При этом финансовые условия сделки не разглашаются.
Власти Австралии приняли закон, согласно которому такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, входящая в состав холдинга Alphabet Inc. (SPB: GOOG), должны будут платить изданиям за публикацию их материалов на своих платформах.
Facebook в минувшем месяце на пять дней ограничил доступность новостей на своей платформе из-за разногласий с властями страны по поводу инициативы.
Согласно новым правилам Facebook, СМИ и жителям Австралии было запрещено публиковать ссылки на новостные сообщения, а также просматривать и распространять местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация и распространение материалов австралийских СМИ также была ограничена.
Facebook заключила соглашение, чтобы возобновить публикацию новостей, при этом в закон были внесены некоторые изменения.
News Corp. заключила аналогичные соглашения с Google и Apple Inc. (SPB: AAPL)
Наомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет техногигантов, что не являются резидентами, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Американская News Corp. (SPB: NWS) заключила соглашение с Facebook Inc. (SPB: FB), которое позволит социальной сети публиковать новостные материалы ряда ключевых СМИ, принадлежащих медиакомпании, включая газету The Australian.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Компании заключили соглашение сроком на три года. В октябре 2019 года было подписано соглашение, касающееся публикаций News Corp. в США.
— Соглашение с Facebook является поворотным моментом в трансформации условий торговли для журналистики и окажет существенное влияние на наш новостной бизнес в Австралии, — сказал главный исполнительный директор News Corp. Роберт Томсон.
При этом финансовые условия сделки не разглашаются.
Власти Австралии приняли закон, согласно которому такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, входящая в состав холдинга Alphabet Inc. (SPB: GOOG), должны будут платить изданиям за публикацию их материалов на своих платформах.
Facebook в минувшем месяце на пять дней ограничил доступность новостей на своей платформе из-за разногласий с властями страны по поводу инициативы.
Согласно новым правилам Facebook, СМИ и жителям Австралии было запрещено публиковать ссылки на новостные сообщения, а также просматривать и распространять местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация и распространение материалов австралийских СМИ также была ограничена.
Facebook заключила соглашение, чтобы возобновить публикацию новостей, при этом в закон были внесены некоторые изменения.
News Corp. заключила аналогичные соглашения с Google и Apple Inc. (SPB: AAPL)
Наомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет техногигантов, что не являются резидентами, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг.