Американская News Corp. (SPB: NWS) заключила соглашение с Facebook Inc. (SPB: FB), которое позволит социальной сети публиковать новостные материалы ряда ключевых СМИ, принадлежащих медиакомпании, включая газету The Australian.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Компании заключили соглашение сроком на три года. В октябре 2019 года было подписано соглашение, касающееся публикаций News Corp. в США.

— Соглашение с Facebook является поворотным моментом в трансформации условий торговли для журналистики и окажет существенное влияние на наш новостной бизнес в Австралии, — сказал главный исполнительный директор News Corp. Роберт Томсон.

При этом финансовые условия сделки не разглашаются.

Власти Австралии приняли закон, согласно которому такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, входящая в состав холдинга Alphabet Inc. (SPB: GOOG), должны будут платить изданиям за публикацию их материалов на своих платформах.

Facebook в минувшем месяце на пять дней ограничил доступность новостей на своей платформе из-за разногласий с властями страны по поводу инициативы.

Согласно новым правилам Facebook, СМИ и жителям Австралии было запрещено публиковать ссылки на новостные сообщения, а также просматривать и распространять местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация и распространение материалов австралийских СМИ также была ограничена.

Facebook заключила соглашение, чтобы возобновить публикацию новостей, при этом в закон были внесены некоторые изменения.

News Corp. заключила аналогичные соглашения с Google и Apple Inc. (SPB: AAPL)