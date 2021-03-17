Украина возобновляет экспорт мяса птицы в Европейский Союз, приостановленный зимой.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Европейская правда.

Тарас Качка напомнил, что во время зимних месяцев в Украине произошло несколько случаев высокопатогенного гриппа птицы и на период зонирования этих случаев экспорт был остановлен.

— Процедура зонирования и восстановления экспорта является так же простой, как спасение Бриджит Джонс из тайской тюрьмы - со множество звонков, согласований во всех европейских странах. Всего несколько недель и экспорт восстановлено, — написал торговый представитель в Facebook.

По его мнению, это признак нормального, качественного и дружественного взаимодействия между Украиной и Европейского Союза.

Как известно, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о приостановлении ввоза из Украины в ЕС мяса птицы 23 января, заявив о несоблюдении Евросоюзом предыдущих договоренностей.

В начале марта сообщалось, что по итогам 2020 года Украина сократила экспорт курятины в страны Евросоюза на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.