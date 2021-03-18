За время своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп потерял около 700 миллионов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Теперь его состояние составляет около 2,3 миллиардов долларов, сообщает Корреспондент со ссылкой на Bloomberg.

Указано, что основная составляющая состояния Дональда Трампа — офисные здания, отели и курорты. Ущерб им нанесла пандемия COVID-19.

В частности, коммерческая недвижимость экс-президента Соединенных Штатов потеряла 26% в цене с 2016 по 2021 годы. А доход от курортного бизнеса, по подсчетам агентства, упал на 42% с 2015 по 2020 годы.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп в очередной раз заявил, что президентские выборы 2020 года «нужно было отменить». Также он не исключил своего участия в дальнейших гонках.