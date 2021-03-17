Бывший президент США Дональд Трамп заявил в очередной раз, что президентские выборы 2020 года «нужно было отменить». Также он не исключил своего участия в дальнейших гонках.

Об этом он сказал в интервью для Fox News.

По его словам, Верховный суд и судебная система «не имели смелости отменить выборы, которые надо было отменить».

Он в очередной раз заявил о якобы фальсификации на выборах в 2020 году.

Кроме того, он отметил, что, согласно опросам, якобы много людей хотят, чтобы он принимал участие в следующих гонках.

— Я думаю, что у нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом, — сказал Дональд Трамп, добавив, что намерен помочь своим товарищам-республиканцам вернуть себе контроль над Палатой представителей и Сенатом США на выборах 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2020 году, «очерняя» кандидатуру Джо Байдена и поддерживая тогдашнего президента Дональда Трампа.