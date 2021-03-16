Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2020 году, «очерняя» кандидатуру Джо Байдена и поддерживая тогдашнего президента Дональда Трампа.

Об этом идет речь в докладе Аппарата директора Национальной разведки США, сообщает CNN.

В опубликованном 16 марта докладе сказано, что усилия России были направлены на «очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа, подрыв доверия к избирательному процессу и обострение социально-политических разногласий в США».

В то же время разведка не зафиксировала попыток России получить доступ к американской избирательной инфраструктуре, как это было во время предвыборной кампании в 2016 году.

В докладе упоминается, что Иран пытался не допустить победы Трампа и подрывал доверие к избирательному процессу в США, а Китай «рассматривал, но не предпринимал действия, направленные на изменение исхода президентских выборов».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции не выявило случаев мошенничества на выборах президента США.