Министерство юстиции не выявило случаев мошенничества на выборах президента США.
Об этом сообщил генпрокурор США Уильям Барр, передает Associated Press.
— На сегодняшний день мы не видели фальсификаций в том масштабе, который бы мог привести к иному результату выборов, — сказал генпрокурор.
Однако у Дональда Трампа уверяют, что министерство проводило расследование недостаточно тщательно. Поэтому они и в дальнейшем будут продолжать искать правды в судах.
Напомним, 22 ноября штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.
24 ноября Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
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Министерство юстиции не выявило случаев мошенничества на выборах президента США.
Об этом сообщил генпрокурор США Уильям Барр, передает Associated Press.
— На сегодняшний день мы не видели фальсификаций в том масштабе, который бы мог привести к иному результату выборов, — сказал генпрокурор.
Однако у Дональда Трампа уверяют, что министерство проводило расследование недостаточно тщательно. Поэтому они и в дальнейшем будут продолжать искать правды в судах.
Напомним, 22 ноября штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.
24 ноября Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа