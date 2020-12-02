Министерство юстиции не выявило случаев мошенничества на выборах президента США.

Об этом сообщил генпрокурор США Уильям Барр, передает Associated Press.

— На сегодняшний день мы не видели фальсификаций в том масштабе, который бы мог привести к иному результату выборов, — сказал генпрокурор.

Однако у Дональда Трампа уверяют, что министерство проводило расследование недостаточно тщательно. Поэтому они и в дальнейшем будут продолжать искать правды в судах.

Напомним, 22 ноября штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.

24 ноября Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.