IAG, владелец British Airways, планирует привлечь около 1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов) посредством выпуска облигаций, чтобы пережить новую волну пандемии.

Об отчаянной мере сообщает Reuters

Авиакомпания British Airways рассчитывает на возобновление сезона летних путешествий после года минимального дохода из-за повсеместного карантина, но всплеск заболеваемости может помешать этому.

В заявлении владельца British Airways говорится, что выручка от облигаций может быть использована для противодействия более длительному спаду или обеспечения «гибкости, позволяющей воспользоваться восстановлением спроса на авиаперелеты».

IAG, у которого из-за пандемии тратится около 185 миллионов евро в неделю, сокращает расходы, выполняя полеты лишь на 20% от своей докарантинной вместимости.

Облигации выпустят двумя траншами: 500 миллионов евро со сроком погашения в 2025 году и 500 миллионов евро со сроком погашения в 2029 году. Ожидается, что они будут выставлены на продажу 18 марта.

Источник, знакомый со сделкой, сообщил, что в условиях низких процентных ставок и возобновления экономики инвесторы в облигации все больше стремятся покупать долги у известных авиакомпаний, поскольку это один из немногих секторов, по-прежнему предлагающих высокую доходность.

— Авиакомпании — один из немногих уголков рынка облигаций, который все еще предлагает немного сока, поскольку в этом году ожидается возобновление международных поездок, инвесторы чувствуют себя комфортно, владея этим долгом, — рассказ один из источников агентства.

Ранее НикВести сообщали, что латвийская авиакомпания airBaltic через год возобновляет рейсы в Украину, первый рейс планируется 17 марта.