Латвийская авиакомпания airBaltic через год возобновляет рейсы в Украину, первый рейс планируется 17 марта.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании airBaltic.

После летнего перерыва латвийская airBaltic выполнит первый авиарейс из Риги в Киев. Компания планирует летать по такому маршруту два раза в неделю, а с 28 марта — три раза.

Также со 2 мая возобновятся перелеты по маршруту Рига-Одесса. Авиарейсы будут выполнять пять раз в неделю. 3 июня авиакомпания перезапускает рейсы по маршруту Рига-Львов и будет осуществлять рейсы два раза в неделю.

Сейчас авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы из Вильнюса в Киев. Все маршруты будут осуществляться на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300.

Напомним, австралийская авиакомпания Qantas в попытках активизировать спрос на авиауслуги и туризм запустила продажу билетов без места назначения — еще на посадке пассажиры не будут знать, куда направляются.