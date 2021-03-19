Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) улучшила свой прогноз по развитию мировой экономики до 4,7% благодаря, в частности, усиленному восстановлению в США.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на данные отчета UNCTAD.

Согласно прогнозу, что организация делала в сентябре, экономика должна вырасти на 4,3%. Однако в последнем отчете в ООН указывают, что ожидают роста на 4,7%. Улучшение прогноза произошло благодаря прогрессу в вакцинации населения, а также недавно принятому пакету помощи экономике в США в 1,9 триллиона долларов, который предположительно увеличит объем расходов потребителей.

Несмотря на положительные изменения, мировая экономика потеряет около 10 триллионов долларов в 2021 году по сравнению с моделью, в которой пандемии не было. Также, по прогнозам Всемирного банка, около 250 миллионов человек окажутся за чертой бедности, если использовать границу в 3,20 доллара в сутки.

— Ложное возвращение к жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии является главным риском для нашего мирового прогресса, - говорится в отчете.

Напомним, что Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации от COVID-19.