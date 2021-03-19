Снижение спроса на нефть на ключевых рынках остановило безудержный рост цен на «черное золото», начавшийся летом прошлого года.

Тенденцию фиксирует Financial Times.

В четверг, 18 марта нефть марки Brent пережила самое крупное однодневное падение с июня, в результате чего она упала почти на 8 процентов и торговалась по 64 доллара за баррель. Другая марка WTI потеряла маржу до 60,48 долларов.

Пикирование цены затормозило почти непрерывный рост в этом году. С начала ноября цены на нефть марки Brent и WTI взлетели более чем на 60%, поскольку мир начал открываться заново и снимать карантинные ограничения, возобнавлялись полеты.

Но аналитики говорят, что рост опередил сам себя после того, как на прошлой неделе цена на нефть марки Brent пробила уровень 70 долларов за баррель, когда трейдеры переориентировались на возобновление мер изоляции в некоторых частях Европы и признаки того, что физический спрос в Китае и США начнет уменьшаться.

— Я думаю, что рынок догоняет сам себя с точки зрения реального физического спроса на сырую нефть в Китае и США, — сказал старший аналитик нефтяного рынка Rystad Energy Кристофер Пейдж.

Некоторые аналитики говорят, что неопределенность на нефтяных рынках вряд ли продлится долго, утверждая, что спрос все еще, вероятно, сильно вырастет в конце этого года, поскольку программы вакцинации ускоряются — несмотря на краткосрочные проблемы в Европе, что стимулирует поездки и экономику в целом.

Майкл Тран, стратег по сырьевым товарам RBC Capital Markets, посоветовал инвесторам «подождать, пока просадка закончится».

— Рынки редко движутся по прямой линии, и нынешнее падение не должно умалять того, что, по нашему мнению, лето будет отличным сезоном для роста спроса на нефть, — сказал он.

Напомним, в начале марта 2020 года фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 62,87 доллара за баррель.