Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» возобновляет рейсы, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МАУ.
Начиная с 28 марта 2021 МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Берлин-Киев, с 29 марта 2021 по маршруту Киев-Вильнюс-Киев, Одесса — Стамбул — Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев-Барселона-Киев:
В авиакомпании отметили, что удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с международными и внутренними рейсами через Киев, аэропорт Борисполь.
В МАУ напоминают, что при пересечении границ разных стран сейчас действуют некоторые эпидемиологические ограничения.
Напомним, с 1 марта из Николаевского аэропорта можноулететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» возобновляет рейсы, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МАУ.
Начиная с 28 марта 2021 МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Берлин-Киев, с 29 марта 2021 по маршруту Киев-Вильнюс-Киев, Одесса — Стамбул — Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев-Барселона-Киев:
В авиакомпании отметили, что удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с международными и внутренними рейсами через Киев, аэропорт Борисполь.
В МАУ напоминают, что при пересечении границ разных стран сейчас действуют некоторые эпидемиологические ограничения.
Напомним, с 1 марта из Николаевского аэропорта можноулететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.