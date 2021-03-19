Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» возобновляет рейсы, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе МАУ.

Начиная с 28 марта 2021 МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Берлин-Киев, с 29 марта 2021 по маршруту Киев-Вильнюс-Киев, Одесса — Стамбул — Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев-Барселона-Киев:

Киев (KBP) — Берлин (BER) — Киев (KBP) — по понедельникам, четвергам и воскресеньям;

Киев (KBP) — Вильнюс (VNO) — Киев (KBP) — по понедельникам и пятницам;

Киев (KBP) — Барселона (BCN) — Киев (KBP) — по понедельникам, средам и субботам;

Одесса (ODS) — Стамбул (IST) — Одесса (ODS) — по понедельникам, средам и пятницам.

В авиакомпании отметили, что удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с международными и внутренними рейсами через Киев, аэропорт Борисполь.

В МАУ напоминают, что при пересечении границ разных стран сейчас действуют некоторые эпидемиологические ограничения.