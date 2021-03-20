Министерство инфраструктуры планирует со следующего года начать процесс передачи в концессию международных аэропортов во Львове и Херсоне.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время IV Украинско-немецкого бизнес-форума.

— Мы готовим проекты концессий аэропортов. Сейчас мы говорим об аэропортах во Львове и Херсоне — это будут первые пилотные концессионные проекты. Мы решили это начать (передачу в концессию, — прим.) не в этом году, а в следующем, — рассказал Владислав Криклий.

По его словам, сейчас «не лучшее время» для привлечения инвесторов к таким проектам.

Министр отметил, что ведомство готовится к переговорам с потенциальными инвесторами и работает над инвестиционным атласом, в котором будет собрана вся необходимая информация о концессионных возможностях в Украине.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что железнодорожный вокзал в Николаеве передадут в концессию в паре с более крупным.