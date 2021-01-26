Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что железнодорожный вокзал в Николаеве передадут в концессию в паре с более крупным.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Владислав Криклий рассказал, что парами в концессию передадут ж/д вокзалы в Николаеве, Днепре, Харькове и Чопе.

— По концессии вокзалов у нас движение происходит вперед, все планово. У нас шесть вокзалов сейчас готовятся к концессии, включая киевский вокзал. Мы пришли к мысли, что крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем передавать в концессию не в одиночку, а таким себе набором. Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию, - сказал Владислав Криклий.

Также он добавил, что конкурсы на концессию железнодорожных вокзалов объявят уже в этом году.

— В этом году точно. Уже сейчас будут проводиться завершающие процедуры по технико-экономической оценке этих объектов для того, чтобы готовить концессионные конкурсы. Но конкурсы хотим уже в этом году запустить, - сказал Владислав Криклий.

Напомним, что ориентировочный объем инвестиций, необходимый для модернизации железнодорожного вокзала в Николаеве, составляет 80 миллионов гривен.

Ранее НикВести опубликовали материал «Концессия ж/д вокзала Николаева. Скорая перспектива или миф?», в котором рассказали об истории местного вокзала и его дальнейшей судьбе.