Россиянин Егор Крючков пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации компании, а затем шантажировать ее.
Об этом сообщает DW.
В США 27-летний россиянин Егор Крючков признал, что виновен в попытке подкупить сотрудника компании Tesla с целью внедрения вируса в ее компьютерную сеть. По данным Минюста США, Егор Крючков стремился получить доступ к секретной информации, чтобы впоследствии шантажировать Tesla. Крючков признал вину 18 марта, а назначенный ему судом федеральный общественный защитник в пятницу, 19 марта, отказался давать комментарии.
По версии прокуратуры, Крючков действовал от имени сообщников за границей.
Сообщается, что Егор Крючков несколько раз приезжал в Неваду, пытаясь наладить контакт с сотрудником предприятия, и предлагал ему в качестве вознаграждения криптовалюту. По данным агентства AP, сумма вознаграждения должна была составить миллион долларов. Однако сотрудник Tesla сообщил об этом руководству компании, а оно, в свою очередь, вышло на связь с ФБР, которое и раскрыло преступную схему.
В сентябре 2020 года Егор Крючков упомянул, что правительство России в курсе его дела, однако в ФБР не заподозрили связи с Кремлем, указывает AP.
Вынесение приговора Егору Крючкову назначено на 10 мая. Ожидается, что его присудят к тюремному заключению сроком не более 10 месяцев. Россиянин был задержан 7 месяцев назад.
В пресс-релизе министерства юстиции США по делу Егора Крючкова название компании Tesla не упоминается. Вместо этого фигурирует описание «одна крупная американская компания из Невады». Однако еще в сентябре 2020 года, когда Егору Крючкову были предъявлены официальные обвинения, журналисты мировых изданий писали, что объектом кибератаки должна была стать именно компания Tesla, а точнее — ее завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей Gigafactory.
Напомним, в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства. Позже стало известно, что за хакерскими атаками на серверы Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации стоит Россия.
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Россиянин Егор Крючков пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации компании, а затем шантажировать ее.
Об этом сообщает DW.
В США 27-летний россиянин Егор Крючков признал, что виновен в попытке подкупить сотрудника компании Tesla с целью внедрения вируса в ее компьютерную сеть. По данным Минюста США, Егор Крючков стремился получить доступ к секретной информации, чтобы впоследствии шантажировать Tesla. Крючков признал вину 18 марта, а назначенный ему судом федеральный общественный защитник в пятницу, 19 марта, отказался давать комментарии.
По версии прокуратуры, Крючков действовал от имени сообщников за границей.
Сообщается, что Егор Крючков несколько раз приезжал в Неваду, пытаясь наладить контакт с сотрудником предприятия, и предлагал ему в качестве вознаграждения криптовалюту. По данным агентства AP, сумма вознаграждения должна была составить миллион долларов. Однако сотрудник Tesla сообщил об этом руководству компании, а оно, в свою очередь, вышло на связь с ФБР, которое и раскрыло преступную схему.
В сентябре 2020 года Егор Крючков упомянул, что правительство России в курсе его дела, однако в ФБР не заподозрили связи с Кремлем, указывает AP.
Вынесение приговора Егору Крючкову назначено на 10 мая. Ожидается, что его присудят к тюремному заключению сроком не более 10 месяцев. Россиянин был задержан 7 месяцев назад.
В пресс-релизе министерства юстиции США по делу Егора Крючкова название компании Tesla не упоминается. Вместо этого фигурирует описание «одна крупная американская компания из Невады». Однако еще в сентябре 2020 года, когда Егору Крючкову были предъявлены официальные обвинения, журналисты мировых изданий писали, что объектом кибератаки должна была стать именно компания Tesla, а точнее — ее завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей Gigafactory.
Напомним, в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства. Позже стало известно, что за хакерскими атаками на серверы Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации стоит Россия.