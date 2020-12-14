За хакерскими атаками на серверы Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации стоит Россия. При этом в США считают, что выявленные взломы на данный момент могут быть лишь «вершиной айсберга».
Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Публично в США не сообщают о причастности России к хакерским атакам. При этом в субботу в Белом доме прошло экстренное заседание Совета нацбезопасности США.
– По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры, которые работают на Россию, отслеживают внутренний трафик электронной почты в Министерстве финансов и торговли США. Они опасаются, что раскрытые к настоящему времени взломы могут быть верхушкой айсберга, - сообщает издание.
Днями в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства.
Напомним, главой службы безопасности Twitter стал один из самых известных в мире хакеров, специалист по сетевой безопасности Пейтер Затко.
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За хакерскими атаками на серверы Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации стоит Россия. При этом в США считают, что выявленные взломы на данный момент могут быть лишь «вершиной айсберга».
Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Публично в США не сообщают о причастности России к хакерским атакам. При этом в субботу в Белом доме прошло экстренное заседание Совета нацбезопасности США.
– По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры, которые работают на Россию, отслеживают внутренний трафик электронной почты в Министерстве финансов и торговли США. Они опасаются, что раскрытые к настоящему времени взломы могут быть верхушкой айсберга, - сообщает издание.
Днями в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства.
Напомним, главой службы безопасности Twitter стал один из самых известных в мире хакеров, специалист по сетевой безопасности Пейтер Затко.