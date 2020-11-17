Главой службы безопасности Twitter стал один из самых известных в мире хакеров, специалист по сетевой безопасности Пейтер Затко.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Затко, известный под хакерским псевдонимом Мадж (Mudge), прославился своими достижениями в рамках хакерского объединения L0pht. Также он является одним из ключевых членов образованной в 1980-х годах хакерской группировки «Культ мертвой коровы» (Cult of the Dead Cow).

В начале девяностых он одним из первых хакеров установил контакты с американским правительством и частными компаниями, выступая от имени хакерского сообщества.

Последнее место работы Затко - платежный сервис Stripe.

Сообщается, что Затко будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Джеку Дорси. Управление безопасностью он возьмет на себя после окончания двухмесячной проверки.

Напомним, что социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.