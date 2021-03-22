Главный орган банковского регулирования Европейского союза призвал кредиторов незамедлительно признать убытки от ссуд, которые фирмы не смогли выплатить в период эпидемии, предупредив, что иначе это нанесет ущерб восстановлению экономики.

Об этом сообщает Bloomberg.

Жозе Мануэль Кампа, председатель Европейской системы центральных банков в Париже, заявил, что регулирующие органы ожидают, что проблемные кредиты «вырастут до значительного размера» в ближайшие кварталы после годовой государственной поддержки заемщиков. По словам финансового эксперта, банкам необходимо как можно раньше признать убытки от безнадежных кредитов.

Несмотря на то, что банки ЕС откладывают миллиарды евро на покрытие непогашенных долгов, фактическая доля невыплачиваемых кредитов снизилась до 2,6% в конце прошлого года, что Жозе Мануэль Кампа назвал «парадоксальным», так как в то время Covid-19 погрузил экономику в рецессию.

— Вам необходимо провести оценку риска, позицию за позицией и попытаться должным образом подготовиться к этому. Скорее всего, будут фирмы, у которых просто нет жизнеспособных бизнес-моделей, и им нужно уйти с рынка, и они должны быть ликвидированы, — сказал Жозе Мануэль Кампа.

По его словам, чем дольше заемщики полагаются на платежные каникулы, «тем выше вероятность того, что вы увидите спад, потому что тем больше вероятность ухудшения состояния этих кредитов за такой длительный период времени».

Ранее НикВести сообщали, что доход 19 крупных банков ЕС, опубликовавших результаты, упала ниже 10 миллиардов евро впервые с начала второй декады 21 века.